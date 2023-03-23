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البورصات الأوروبية تتراجع بعد قرار الفدرالي الأمريكي

مال وأعمال

البورصات الأوروبية تتراجع بعد قرار الفدرالي الأمريكي
Globallookpress
صورة تعبيرية
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تراجعت البورصات الأوروبية، في تعاملات اليوم الخميس، على خطى الأسواق الأمريكية وجاء ذلك بعد قرار الاحتياطي الفدرالي رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

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وبحلول الساعة 12:45 بتوقيت موسكو، تراجع المؤشر البريطاني "فوتسي 100" بنسبة 0.84% إلى 7503.5 نقطة، فيما انخفض مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.51% إلى 15138.50 نقطة.

كذلك تراجع مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 0.35% إلى 7106.51 نقطة، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

وانخفضت البورصات الأوروبية بعد قرار الاحتياطي الفدرالي رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ويأتي ذلك في إطار سعيه لكبح جماح التضخم وفي وقت تشهده فيه الولايات المتحدة وأوروب أزمة تضرب بنوكا.

وأمس هبطت مؤشرات البورصة الأمريكية أيضا بعد قرار الفدرالي الأمريكي، وبذلك يأتي انخفاض الأسواق الأوروبية على خطى بورصة "وول ستريت".

المصدر: RT + بلومبرغ

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