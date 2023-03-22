 
مباشر

مؤشرات وول ستريت تهبط بعد قرار الاحتياطي الفدرالي زيادة نسبة الفائدة

مال وأعمال

مؤشرات وول ستريت تهبط بعد قرار الاحتياطي الفدرالي زيادة نسبة الفائدة
AP Seth Wenig
صورة من الأرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uzb4

هبطت مؤشرات البورصة الأمريكية يوم الأربعاء على خلفية إعلان مجلس الاحتياطي الفدرالي زيادة نسبة الفائدة الرئيسية بـ 0.25% للمرة التاسعة على التوالي.

وانخفض مؤشر "داو جونز" بنسبة 1.6%، ليصل إلى 32028.90 نقطة، فيما هبط مؤشر S&P 500 بنسبة 1.7%، ليصل إلى 3936.82 نقطة.

وتراجع كذلك مؤشر Nasdaq بنسبة 1.6%، إلى حد 11669.96 نقطة.

إقرأ المزيد
جيروم باول: جاهزون لاستخدام جميع الأدوات اللازمة لتأمين النظام المصرفي
جيروم باول: جاهزون لاستخدام جميع الأدوات اللازمة لتأمين النظام المصرفي

ويشار إلى أن زيادة نسبة الفائدة مرتبطة بعزم السلطات الأمريكية مكافحة التضخم. وتسعى السلطات كذلك لتجنب مزيد من الاضطرابات في القطاع المصرفي في أعقاب إفلاس مصرف "سيليكون فالي بنك" والمخاوف من اتساع رقعة الأزمة.

وقال رئيس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي جيروم باويل خلال مؤتمر صحفي له، إن الاحتياطي الفدرالي يعتزم اتخاذ الدروس من الأزمة المصرفية الحالية، مشيرا إلى أن الأوضاع المالية أصبحت أكثر تعقيدا أيضا.

المصدر: فرانس برس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا