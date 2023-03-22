مؤشرات وول ستريت تهبط بعد قرار الاحتياطي الفدرالي زيادة نسبة الفائدة

هبطت مؤشرات البورصة الأمريكية يوم الأربعاء على خلفية إعلان مجلس الاحتياطي الفدرالي زيادة نسبة الفائدة الرئيسية بـ 0.25% للمرة التاسعة على التوالي.

وانخفض مؤشر "داو جونز" بنسبة 1.6%، ليصل إلى 32028.90 نقطة، فيما هبط مؤشر S&P 500 بنسبة 1.7%، ليصل إلى 3936.82 نقطة.

وتراجع كذلك مؤشر Nasdaq بنسبة 1.6%، إلى حد 11669.96 نقطة.

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ويشار إلى أن زيادة نسبة الفائدة مرتبطة بعزم السلطات الأمريكية مكافحة التضخم. وتسعى السلطات كذلك لتجنب مزيد من الاضطرابات في القطاع المصرفي في أعقاب إفلاس مصرف "سيليكون فالي بنك" والمخاوف من اتساع رقعة الأزمة.

وقال رئيس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي جيروم باويل خلال مؤتمر صحفي له، إن الاحتياطي الفدرالي يعتزم اتخاذ الدروس من الأزمة المصرفية الحالية، مشيرا إلى أن الأوضاع المالية أصبحت أكثر تعقيدا أيضا.

المصدر: فرانس برس