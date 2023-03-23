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روسيا أصبحت أكبر مستثمر في الاقتصاد الإيراني

مال وأعمال

روسيا أصبحت أكبر مستثمر في الاقتصاد الإيراني
Globallookpress
صورة تعبيرية - العلم الإيراني
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صرح وزير الاقتصاد والمالية الإيراني إحسان خاندوزي بمقابلة مع "فاينانشيال تايمز" نشرت اليوم، بأن روسيا أصبحت أكبر مستثمر بإيران إذ استثمرت 2.76 مليار دولار في السنة المالية الحالية.

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وقال الوزير الإيراني: "نعتبر علاقتنا مع روسيا بأنها استراتيجية، ونتعاون في العديد من المجالات، وخاصة في المجال الاقتصادي. الصين وروسيا هما شريكان اقتصاديان رئيسيان لنا. تخطط إيران لتوسيع العلاقات معهما من خلال الاتفاقات الاستراتيجية".

وبحسب وزارة الاقتصاد والمالية الإيرانية، فقد بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد لهذا العام المالي 4.2 مليار دولار، وجاء ثلثا الاستثمارات من روسيا.

المصدر: تاس

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