مسؤول سابق في مولدوفا: لا يمكن رفض الغاز الذي توفره شركة "غازبروم" الروسية

قال المستشار السابق لرئاسة مولدوفا، سيرغي توفيلات، إنه لا يمكن لمولدوفا أن ترفض شراء الغاز من شركة "غازبروم" الروسية، لأن ذلك سيؤدي بالبلاد إلى كارثة إنسانية.

وأشار المستشار السابق لرئاسة مولدوفا، والخبير الاقتصادي سيرغي توفيلات، بأن البلاد تتلقى معظم الكهرباء من محطة "مولدافسكايا" الكهرومائية الواقعة في بريدنيستروفيه، والتابعة لشركة "إينتر راو" الروسية.

وأكد في قناة مولدوفا 1 التلفزيونية: "أكبر مشكلة في مولدوفا هي أنها تعتمد على شبكات الطاقة والكهرباء التي تمر عبر بريدنيستروفيه، بدون الغاز الروسي، سنصطدم بأزمة إنسانية".

وشدد توفيلات على "استحالة إنهاء أو إعادة التفاوض بشأن عقد شركة "غازبروم" الروسية الذي يتحدث عنه بعض السياسيين".

وأعلن مدير شركة "مولدوفا غاز" المولدوفية، فاديم تشيبان، في وقت سابق، عن استئناف شراء الغاز من شركة "غازبروم" الروسية في مارس الجاري.

وقال تشيبان في منشور على "تلغرام"، إن "مولدوفا غاز" ستشتري من "غازبروم" حوالي 0.7 أو 0.8 مليون متر مكعب من الغاز يوميا حتى نهاية مارس.

يذكر أن مولدوفا أعلنت حالة الطوارئ على خلفية أزمة الطاقة التي تمثلت في نقص الغاز وارتفاع حاد لأسعار الطاقة.

وفي ديسمبر الماضي استأنفت مولدوفا شراء الطاقة الكهربائية من محطة "مولدافسكايا" الكهرومائية الواقعة في بريدنيستروفيه، والتابعة لشركة "إينتر راو" الروسية.

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المصدر: تاس