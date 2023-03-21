روسيا تقرر تمديد خفض إنتاجها النفطي حتى نهاية يونيو المقبل

صرح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الثلاثاء، بأن موسكو قررت تمديد خفض إنتاجها النفطي بواقع 500 ألف برميل يوميا حتى نهاية يونيو المقبل.

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وقال نائب رئيس الوزراء الروسي للصحفيين اليوم الثلاثاء، إن "قرار الخفض الطوعي لإنتاج النفط الروسي بمقدار 500 ألف برميل يوميا تم تمديده وسيظل ساري المفعول حتى نهاية يونيو 2023".

وأضاف المسؤول الروسي أن القرار تم اتخاذه بناء على الوضع الراهن في سوق النفط العالمية.

وفي فبراير الماضي، أعلن نوفاك أن روسيا ستخفض بشكل طوعي إنتاجها النفطي بواقع 500 ألف برميل يوميا في مارس 2023، الأمر الذي سيساعد في استعادة العلاقات في السوق على خلفية تطبيق بعض الدول سقفا لسعر برميل النفط الروسي ومنتجاته.

حينها أشار نائب رئيس الوزراء الروسي إلى أنه سيتم اتخاذ المزيد من القرارات بناء على وضع سوق الطاقة.

المصدر: نوفوستي