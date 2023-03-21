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"فايننشال تايمز" تحذر من تداعيات استحواذ "يو بي إس" على "كريدي سويس"

مال وأعمال

Globallookpress
صورة تعبيرية
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حذرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، في تقرير لها اليوم الثلاثاء، من أن آلاف الموظفين سيفقدون وظائفهم نتيجة استحواذ بنك "يو بي إس" على نظيره "كريدي سويس".

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وبحسب الصحيفة فإن التخفيضات يمكن أن تؤثر على ما يصل إلى ثلث موظفي المجموعة المصرفية المتشكلة البالغ عددهم 120 ألف موظف، على أن تكون معظم عمليات التسريح في الأعمال التجارية المحلية وبنك الاستثمار "كريدي سويس"، الذي يبلغ عدد موظفيه 30 ألف عامل.

وكشف مصدر مطلع على خطط "يو بي إس" أنه من المتوقع أن يفقد 17000 مصرفي استثماري وظائفهم.

ومساء الأحد، استحوذ بنك "يو بي اس" الأكبر في سويسرا على منافسه "كريدي سويس"، في صفقة تبلغ قيمتها ثلاثة مليارات فرنك سويسري (3.24 مليار دولار) مستحقة الدفع على شكل أسهم، أي 0.76 فرنك للسهم الواحد بعدما كانت قيمة سهم كريدي سويس يوم الجمعة الماضي 1.86 فرنك سويسري.

المصدر: تاس

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