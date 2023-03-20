الرئيس الروسي خلال اجتماع مع نظيره الصيني: "روسيا تشعر بالغيرة بعض الشي من الصين"

أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن الصين حققت مؤخرا قفزة كبيرة في تنميتها، الأمر الذي جذب اهتمام العالم بأسره، وأقر بوتين أن "روسيا تشعر بالغيرة بعض الشيء (من الصين)".

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وقال الرئيس الروسي في اجتماع مع نظيره الصيني شي جين بينغ، الذي وصل اليوم إلى موسكو لعقد مباحثات ثنائية: "هذا (النمو الاقتصادي الصيني) يثير اهتماما حقيقيا في جميع أنحاء العالم، ونحن حتى نحسدكم قليلا".

وأضاف بوتين أن الصين لديها حكومة قوية وأن اقتصادها يعمل بأكثر كفاءة من الدول الأخرى، وقال: "تتمسك بكين بموقف متوازن بشأن معظم القضايا المدرجة على جدول الأعمال الدولي".

ولفت الرئيس بوتين إلى أن روسيا والصين لديهما العديد من الأهداف والغايات المشتركة ويتخذ البلدان خطوات مهمة لتطوير العلاقات الثنائية، بما في ذلك في مجال التجارة.

من جهته دعا الرئيس الصيني إلى مواصلة العمل لتعميق الشراكة بين البلدين، وأكد أن بكين تولي اهتماما كبيرا لهذه المسألة، وقال: "نحن شركاء في تعاون استراتيجي شامل. وهذا هو الوضع الذي يحدد ضرورة وجود علاقات وثيقة بين بلدينا".

ووصل شي إلى روسيا اليوم الاثنين في زيارة تستغرق ثلاثة أيام، وهي أول رحلة له إلى الخارج منذ إعادة انتخابه رئيسا للصين.

المصدر: برايم