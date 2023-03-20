خبير يكشف مميزات شراء مصر القمح الروسي بالروبل

كشف مستشار وزير التجارة والصناعة السابق في مصر منجي بدر، أن هناك 400 شركة روسية مستثمرة في مصر، وأن الاستثمارات الروسية وصلت لـ 7.5 مليار دولار.

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وقال بدر، خلال لقائه على قناة "صدى البلد"، إن العلاقة بين روسيا ومصر استراتيجية، أي أنها تشمل في المقام الأول المجالات العسكرية والاقتصادية، بالإضافة إلى النقد المالي.

وتابع أن العلاقات المصرية الروسية بدأت منذ عام 1943، واليوم نحتفل بمرور 80 عاما على تدشين العلاقات بين البلدين، والتي أثمرت عن "بناء السد العالي- صفقة الأسلحة التشيكية إلى مصر- بناء مصنع الألومنيوم في نجح حمادي"، وغيرها من التعاون المختلف في العديد من المجالات.

وذكر أن معظم مصانع القطاع العام في ذلك الوقت كانت بتكنولوجيا سوفيتية، منوها بأن عدد الشركات الروسية المستثمرة في مصر بلغ 400 شركة، ولذلك فالبعد الاقتصادي لهذا اللقاء هام للغاية، وبلغت استثمارات روسيا في مصر حوالي 7.5 مليار دولار.

وأوضح أن شراء مصر القمح الروسي بالعملة المحلية سيجعلها توفر من 10 لـ12 مليار دولار سنويا، خاصة بعد خروج مصر من اتفاقية الحبوب، علاوة على تشجيع المستثمر الروسي للاستثمار في مصر.

المصدر: صدى البلد