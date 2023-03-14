شحنة كبيرة من القمح الروسي في طريقها إلى مصر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، وجود نشاط ملحوظ في حركة البضائع والشاحنات بموانئ الهيئة.

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وبلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 92000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 478 شاحنة و17 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 66000 طن بضائع، 241 شاحنة و9 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 26000 طن بضائع، 237 شاحنة و8 سيارات.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة AAI BRELUDE وعلى متنها 63 ألف طن قمح روسي لصالح هيئة السلع التموينية حيث أنهت الجهات المختصة بالميناء اللازم من إجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بالإفراج عنها وتفريغها.

بينما تغادر السفينة LADY MOON وعلى متنها 26 ألف طن فوسفات متجهة إلى الهند والسفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس.

كما يشهد ميناء نويبع تداول 500 طن بضائع و101 شاحنة حيث استقبل الميناء اليوم السفينتين أيلة وسينا بينما شهد الميناء مغادرة السفينة سينا، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 704 ركاب بموانيها.

المصدر: القاهرة 24