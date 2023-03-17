سهم "سبيربنك" يقفز ويرفع بورصة موسكو

قفز سهم "سبيربنك"، أكبر المصارف الروسية، اليوم الجمعة، بنحو 8% بعد توصيات بتوزيع أرباح للمساهمين عن العام 2022، وفي ظل ذلك صعد مؤشرا بورصة موسكو.

وبحلول الساعة 14:01 بتوقيت موسكو، صعد مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالروبل MICEX بنسبة 1.90% إلى 2301.92 نقطة، فيما ارتفع مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 1.94% إلى 945.22 نقطة.

في حين صعد سهم "سبيربنك" بنسبة 7.53% إلى 1880.49 روبل.

وصرح رئيس "سبيربنك" غيرمان غريف، بأن البنك يرى نموا متزايدا في قطاع الرهن العقاري منذ بداية العام، حيث تجاوز عدد طلبات القروض العقارية المقدمة للبنك في فبراير الماضي مستواها في يناير الماضي بنسبة 14%، ومقارنة بشهر فبراير 2022 سجل النمو 18%، ويعد ذلك محركا لنمو الأرباح.

وأشار غريف إلى أن مجلس الإشراف في "سبيربنك" أوصى بدفع توزيعات أرباح للمساهمين لعام 2022 بواقع 25 روبلا للسهم، على أن تكون توزيعات أرباح الأسهم العادية والمفضلة متساوية، لافتا إلى أنه سيتم تخصيص 565 مليار روبل (حوالي 7.33 مليار دولار) لدفع الأرباح.

المصدر: RT + نوفوستي