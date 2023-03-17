وزير المالية السعودي يوجه رسالة لمصر

شهد ختام جلسات المؤتمر الدولي للقطاع المالي بالرياض، لقاء بين وزير المالية المصري محمد معيط ونظيره السعودي محمد الجدعان، حيث وجه الأخير رسالة إلى مصر.

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وأعرب الوزير السعودي عن تقديره واعتزازه بوزير المالية المصري محمد معيط، قائلا: "نحن نرحب بك أخا عزيزا، ونحن نعتز بمصر، ونعتز بك"، بينما توجه الدكتور معيط، بالشكر إلى الجدعان، لدعوته وحرصه الشديد علي حضور ومشاركة مصر في مؤتمر هذا العام بترحاب وحفاوة شديدة، قائلا: "لك كل الشكر والتقدير معالي الوزير.. مصر والسعودية بلد واحد، وتربطنا علاقات تاريخية قوية تضرب بجذورها في التاريخ عبر مئات السنين، ونعتز بها جميعًا".

وأضاف الوزير السعودى: "مصر، دولة عظيمة، كما قلت في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، مصر دولة كبيرة، وغنية بمواردها الطبيعية والبشرية ومقوماتها غير المسبوقة، وفيها إمكانات واعدة وإذا كان هناك بعض الصعوبات نتيجة للتحديات العالمية القاسية، فإنها ستنطلق وستكون دولة اقتصادية كبرى"، موكدا أن بلاده استثمرت ومازالت تستثمر في مختلف المشروعات التنموية في مصر.

من جانبه أكد الوزير المصري حرص بلاده على دعم كل ما هو مطلوب لزيادة الاستثمارات السعودية فى مصر للاستفادة مما توفره الدولة من فرص استثمارية متميزة فى مشروعات قومية وتنموية عملاقة، وما تتيحه من دعم غير مسبوق للقطاع الخاص المحلى والأجنبي، وحوافز جاذبة للقطاعات الإنتاجية والتكنولوجية، وفى ظل بنية تحتية قوية، وبنية تشريعية متطورة.

المصدر: RT