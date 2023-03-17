"أيروفلوت" تحتفل بمئوية تأسيسها وبوتين يهنئ الناقلة الوطنية

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، الناقلة الوطنية "أيروفلوت" بالذكرى المئوية لتأسيسها، مشيرا إلى مساهمتها الكبيرة في تنمية البلاد.

وقال الرئيس بوتين في رسالة نشرت على موقع الكرملين: "أهنئكم بحدث هام، الذكرى المئوية لتأسيس شركة "أيروفلوت"، على مدى العقود الماضية قدمت أجيال عديدة من موظفي الشركة (الروسية) مساهمة فريدة حقا في تنمية البلاد. لقد فتحوا مسارات جوية واعدة وشاركوا في تطوير منطقة القطب الشمالي ومناطق أخرى".

وأضاف بوتين، أن شركة "أيروفلوت" هي أكبر شركة طيران في البلاد، توظف متخصصين مؤهلين يعرفون وظائفهم ويحبونها جيدا، وقال: "سنتذكر دائما شجاعة الطيارين وغيرهم من العاملين في مجال الطيران المدني التي أظهروها (شجاعة) خلال الحرب الوطنية العظمى".

كما تمنى رئيس الدولة الروسية لموظفي الشركة وقدامى المحاربين التوفيق والازدهار والمزيد من النجاح في تنمية شركة "أيروفلوت".

وتأسست الناقلة الوطنية الروسية في 17 مارس 1923، وتتخذ الشركة من مطار شيريميتييفو في العاصمة موسكو مركزا لأنشطتها وأعمالها.

وبهذه المناسبة قدمت الشركة عرضا راقصا في مطار شيريميتييفو، جذب انتباه المسافرين في المطار.

المصدر: نوفوستي