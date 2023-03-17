التجارة بين روسيا والصين تحلق وتبلغ مستوى قياسيا

صرح السفير الصيني لدى روسيا تشانغ هانهوي، بأن حجم التجارة الروسية الصينية في العام 2022 تجاوز 190 مليار دولار، وسجل بذلك مستوى قياسيا.

وقال الدبلوماسي الصيني في مقابلة مع وكالة "نوفوستي" نشرت اليوم الجمعة: "وصل الحجم السنوي للتجارة الثنائية إلى مستوى قياسي بلغ 190.27 مليار دولار. كانت الصين أكبر شريك تجاري لروسيا لمدة 13 عاما متتالية، وزاد حجم الصادرات إلى روسيا من المنتجات عالية التقنية والسيارات وقطع الغيار بنسبة 51% و45%، على التوالي".

وأضاف الدبلوماسي الصيني: "كان العمل على إدخال المنتجات الزراعية إلى السوق يسير بخطى متسارعة، وعلى مدار العام زادت الإمدادات بنسبة 43% خلافا للاتجاهات العالمية. وتتزايد حصة التسويات بالعملات الوطنية ويتوسع التعاون ويتطور بوتيرة ثابتة في مجالات مثل اتصالات الجيل الخامس والتجارة عبر الإنترنت والاقتصاد الرقمي".

وفي وقت سابق، حدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ هدفا لرفع حجم التجارة الثنائية الروسية الصينية إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2024.

المصدر: نوفوستي