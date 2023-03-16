"كريدي سويس" يتقدم بطلب للمركزي السويسري هو الأول منذ أزمة 2008

تقدم "كريدي سويس" بطلب للمركزي السويسري للحصول على قرض بقيمة 53.7 مليار دولار، ويعد هذا الطلب الأول منذ أزمة العام 2008، بحسب ما أفاد به محللون لوكالة "نوفوستي" الروسية.

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وقال محللو مجموعة Anderida Financial Group إن "كريدي سويس" بنك مهم في النظام المصرفي لذلك لن يتم السماح له بالإفلاس.

وأمس صرح البنك المركزي السويسري وهيئة الإشراف على السوق المالية السويسرية FINMA، بأن "كريدي سويس"، الذي انخفض سعر سهمه بمقدار الربع، يلبي متطلبات رأس المال والسيولة للبنوك المهمة وإذا لزم الأمر فإن البنك الوطني السويسري (SNB) سيوفر السيولة لـ"كريدي سويس".

وعقب ذلك أعلن "كريدي سويس"، أنه سيقترض ما يصل إلى 50 مليار فرنك سويسري (حوالي 53.7 مليار دولار) من البنك المركزي السويسري.

وسيقترض "كريدي سويس" عبر آلية تسهيلات السيولة وهذه التحركات غير المسبوقة من قبل البنك هي الأكبر حتى الآن لدعم ميزانيته المالية.

المصدر: نوفوستي