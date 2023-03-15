السيسي يعلن طريقة لضمان أسعار 4 محاصيل مصرية

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن الحكومة اتفقت على إعلان أسعار ضمان لـ4 سلع، وهي القمح والذرة والفول الصويا وعباد الشمس.

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وأضاف السيسي، خلال افتتاح مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية بالعين السخنة اليوم الأربعاء، أن الضمان يعني أنه الحد الأدنى المدفوع، موضحا: لو السعر العالمي زاد كتير هندفع أكتر، القمح تعاقدنا على رقم ضمان ده الحد الأدنى، لو زاد في العالم هنشتري بالسعر وقت الحصاد.

ووجه السيسي كلمة لسكان الأرياف قائلا: الأرض اللي معاكم غالية، استفيدوا منها أحسن ما نهدرها، العالم كله عنده مشكلة في الإنتاج الزراعي والطلب بيزيد بسبب النمو السكاني، ونخدم عليها عشان هتجيب كتير قوي.

وأكد السيسي في ختام كلمته للمصريين: أنا إن شاء الله بحاول أكون صادقا وآمينا معاكم في كل كلمة بقولها، عشان منوعدش معاكم بوعد منقدرش ننفذه.

المصدر: RT