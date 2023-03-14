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"موديز" توجه ضربة للقطاع المصرفي الأمريكي وتخفض تصنيفه

مال وأعمال

Legion-Media Richard Levine
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وجهت وكالة التصنيف الائتماني العالمية "موديز" ضربة موجعة للقطاع المصرفي الأمريكي المتعثر، وعدلت من توقعاتها له من "مستقر" إلى "سلبي".

وقالت وكالة "موديز" في بيان نقلته قناة CNBC التلفزيونية: "خفضنا توقعاتنا للنظام المصرفي الأمريكي من مستقر إلى سلبي لتعكس بيئة التشغيل المتدهورة بسرعة في أعقاب سحب الودائع الجماعي من بنك "سيليكون فالي" وبنك "سيلفرجيت" وبنك "سيغنتشر" وانهيار "سيليكون فالي" و"سيغنتشر".

وأشارت القناة إلى أن وكالة "موديز" "وجهت ضربة خطيرة لقطاع المال الأمريكي متعثر".

وانهارت 3 بنوك أمريكية في أقل من أسبوع، بأصول تبلغ قيمتها 333 مليار دولار.

المصدر: RT

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