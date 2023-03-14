بوتين يكشف عن أهم نتيجة تم تحقيقها في العام 2022

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن تعزيز السيادة الاقتصادية لروسيا عدة مرات أهم نتيجة للعام 2022، وأكد أن الصعوبات التي واجهتها روسيا في العام الماضي ستفيد الاقتصاد الوطني.

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وجاء الإعلان خلال زيارة الرئيس الروسي اليوم لمصنع "أولان أودي" للطيران، المتخصص في إنتاج طائرات الهليكوبتر والواقع في عاصمة جمهورية بورياتيا الروسية في جنوب - شرقي سيبيريا، حيث التقى بوتين مع العاملين في المصنع.

وشدد بوتين على أن "روسيا مرت بمرحلة مهمة للغاية في تطورها هذا العام. وأهم نتيجة لعام 2022 هي مضاعفة السيادة الاقتصادية". وأعرب الرئيس الروسي عن ثقته في أن الصعوبات التي واجهتها روسيا في العام الماضي ستفيد الاقتصاد المحلي فقط.

وقال بوتين ردا على أسئلة عمال مصنع "أولان أودي" للطيران: "على الرغم من بعض التكاليف (خسائر)، أعتقد أن العام الماضي كان مفيدا نظرا لأننا أصبحنا أكثر استقلالية في مجال الاقتصاد والتمويل".

واستحضر الرئيس الروسي كلمات الفيلسوف الألماني فريدريك نيتشه في هذه الحالة: "ما لا يقتلنا يجعلنا أقوى".

المصدر: تاس