رئيس "كريدي سويس" يرفض مكافأة بنحو 1.6 مليون دولار بسبب "ثغرة"

أعلنت المجموعة السويسرية "كريدي سويس" أنها اكتشفت "أوجه قصور كبيرة" في إجراءات إعداد التقارير الخاصة بها للسنتين الماليتين 2021 و2022، وقالت إنها تعتزم اتخاذ إجراءات لتصحيحها.

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وقال بنك "كريدي سويس" في تقريره السنوي الصادر اليوم الثلاثاء، إن "ضوابط التقارير المالية الداخلية كانت غير فعالة" لمدة عامين، وإن "أوجه القصور الكبيرة" التي حددها البنك تنبع من عدم وجود تقييم فعال للمخاطر في السجلات المالية.

وأضاف التقرير أن "إدارة البنك خلصت إلى أن إجراءات الرقابة والإفصاح لم تكن ناجحة".

وكان من المقرر أن يصدر البنك هذا التقرير يوم الخميس الماضي، لكن تم تأجيل ذلك بعد تلقي معلومات جديدة من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC).

وقال بنك كريدي سويس: "أصدرت برايس ووترهاوس كوبرز، التي راجعت تقارير البنك في العام الماضي، رأيا سلبيا بشأن فعالية الضوابط الداخلية في التقارير المالية".

وفي ظل ذلك رفض رئيس مجلس إدارة البنك السويسري أكسل ليمان استلام 1.5 مليون فرنك سويسري (1.6 مليون دولار) كان من المفترض أن يتقاضاها عن سنته الأولى في منصبه.

المصدر: إنترفاكس