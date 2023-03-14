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القاهرة تكشف عن الدول الـ10 الأكثر استيرادا للمنتجات المصرية.. أيها تتصدر القائمة؟

مال وأعمال

القاهرة تكشف عن الدول الـ10 الأكثر استيرادا للمنتجات المصرية.. أيها تتصدر القائمة؟
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كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر ارتفاع قيمة صادرات مصر لمختلف دول العالم بنسبة 18.3%، مقارنة بصادرات عام 2021، لتسجل رقما قياسيا جديدا.

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وبحسب بيان من الجهاز اليوم الثلاثاء، سجلت الصادرات المصرية خلال 2022 نحو 51.6 مليار دولار مقابل 43.6 مليار دولار خلال عام 2021، بزيادة قدرها 8 مليارات دولار.

وذكر البيان، أن أعلى 10 دول استيرادا من مصر خلال عام 2022 كالتالي:

1. تركيا بقيمة 4 مليارات دولار.

2. إسبانيا بقيمة 3.7 مليار دولار.

3. إيطاليا بقيمة 3.4 مليار دولار.

4.السعودية بقيمة 2.5 مليار دولار.

5.أمريكا بقيمة 2.3 مليار دولار.

6.هولندا بقيمة 2.1 مليار دولار.

7.كوريا الجنوبية بقيمة 2 مليارات دولار.

8.الإمارات بقيمة 1.9 مليار دولار.

9.الهند بقيمة 1.9 مليار دولار.

10.الصين بقيمة 1.8 مليار دولار .

وتستحوذ هذه الدول على 49.6% من إجمالي قيمة الصادرات المصرية لمختلف دول العالم بقيمة 25.6 مليار دولار خلال عام 2022، وفقا للبيان.

وجاءت أعلى 10 سلع تصدرها مصر خلال عام 2022 كالتالي:

1.الغاز الطبيعي المسال بقيمة 10 مليارات دولار.

2.أسمدة بقيمة 3.3 مليار دولار.

3.البترول الخام بقيمة 3 مليارات دولار.

4.منتجات البترول بقيمة 3 مليارات دولار.

5.الملابس الجاهزة بقيمة 2.5 مليار دولار.

6.فواكه طازجة بقيمة 2 مليارات دولار.

7.لدائن بأشكالها الأولية بقيمة 1.8 مليار دولار.

8.عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بقيمة مليار دولار.

9.قضان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد بقيمة 440.3 مليون دولار.

10.سجاد وكليم بقيمة 397.2 مليون دولار.

وتستحوذ هذه السلع على 53.4% من إجمالي قيمة الصادرات المصرية لمختلف دول العالم بقيمة 27.6 مليار دولار خلال عام 2022، بحسب بيان الجهاز.

المصدر: مصراوي

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