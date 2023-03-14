"صندوق الاستثمارات" يستهدف ضخ تريليون ريال في المشاريع الجديدة داخل السعودية

أكد محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي ياسر الرميان، أن الصندوق يحرص على تعزيز دور القطاع الخاص، كونه الشريك الأهم والداعم للصندوق.

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وكشف الرميان أن صندوق الاستثمارات العامة، استثمر نحو 5 مليارات ريال في 4 شركات وطنية في قطاع المقاولات، عبر زيادة رأسمال الشركات بهدف بناء كيانات متينة تواكب نهضة المملكة في قطاع التشييد والبناء.

ولفت إلى أن الصندوق يستهدف من خلال إستراتيجيته ضخ ما يصل إلى تريليون ريال في المشاريع الجديدة محليا، كما يستهدف زيادة مساهمة الصندوق وشركاته التابعة في المحتوى المحلي إلى 60% في نهاية عام 2025.

وقال الرميان في كلمته الافتتاحية لفعاليات منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، اليوم الثلاثاء، إنه ولدعم مسيرة الاقتصاد المزدهر في السعودية، يولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اهتماما وحرصا شديدا على إشراك القطاع الخاص وتعزيز دوره في تنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية 2030، التي تشجع على الابتكار والتنوع الاقتصادي، وتهدف إلى رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40% إلى 65% بحلول عام 2030.

وأضاف: وحيث إن دعم التنمية الوطنية هو إحدى أهم ركائز إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، وضع الصندوق إستراتيجية لتنمية وتطوير 13 قطاعا إستراتيجيا في السعودية، حيث عملنا على تطوير قطاعات حرصنا من خلالها على وضع آلية واضحة لإشراك القطاع الخاص كمستثمر وشريك ومورد في القطاعات.

وتابع قائلا: "تهدف إستراتيجية الصندوق إلى إتاحة الفرص لتوريد المنتجات والخدمات لمشاريع وشركات الصندوق في السعودية، والمساهمة في تطوير قدرات شركات القطاع الخاص المحلية، والقيام بدراسات للطلب المتوقع للمشاريع، بهدف إيجاد سبل شراكة مع القطاع الخاص لدعم زيادة الإنتاجية وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية.

المصدر: عكاظ