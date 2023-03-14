مصر تحيي مشروعا في ليبيا متوقفا منذ عام 2008

تولى تحالف من الشركات المصرية عقد استئناف العمل بمشروع الطريق الدائري الثالث في ليبيا المتوقف منذ عام 2008، بتكلفة 4.263 مليار دينار.

واستلم ائتلاف الشركات المصرية، يوم الأحد، مشروع تنفيذ الطريق الدائري الثالث في مدينة طرابلس، تحت إشراف رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، وذلك بعد انتهاء أعمال فتح المسارات لاستكمال بناء الطريق.

ويتكون ائتلاف الشركات المصرية من شركات "أوراسكوم - حسن علام رواد الهندسة الحديثة". واعتمد مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، في 22 سبتمبر 2021، إجراءات التعاقد على تنفيذ مشروع الطريق الدائري الثالث الذي تبلغ تكلفة تنفيذه 4.263 مليار دينار.

وأعلن ائتلاف أفرع الشركات المصرية استلام كافة المواقع والدفعة المقدمة للشروع في أعمال تنفيذ مشروع الطريق الدائري الثالث في مدينة طرابلس والتي ستبدأ بعد شهر رمضان المقبل، متوقعا الانتهاء من المشروع خلال 12 شهرًا من بدء أعمال التنفيذ.

وقال ممثل ائتلاف الشركات المصرية خلال مراسم استلام المشروع إن الطريق الدائري الثالث المزمع بناؤه في طرابلس سيمتد من نهاية الطريق السريع غرب العاصمة وحتى طريق الشط ويشتمل على 14 جسرًا للمشاة وعدة كباري أحدها سيكون من ثلاثة طوابق وسيكون الأول من نوعه في ليبيا.

ومن المقرر أن يجري تنفيذ مشروع الطريق الدائري الثالث على أربع مراحل، بداية من غوط الشعال مرورًا بطريق المطار وتقاطع صلاح الدين بالطريق الدائري الثاني وصولًا إلى شاطئ البحر بالقرب من مطار معيتيقة.

المصدر: RT + وسائل إعلام ليبية