أغلى أسعار تذاكر الطيران في العالم
Globallookpress
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نشرت وكالة "برايم" تقريرا حول أغلى أسعار تذاكر الطيران في العالم.
وفيما يلي أغلى أسعار تذاكر الطيران في العالم:
- من لندن إلى لوس أنجلوس بواسطة شركة الطيران "فيرجن أتلانتيك"
السعر: 22000 دولار
مدة السفر: 11 ساعة
- من لندن إلى هونغ كونغ بواسطة شركة الطيران "كاثي باسيفيك"
السعر: 22000 دولار
مدة السفر: 12.5 ساعة
- من نيويورك إلى سيئول بواسطة الخطوط الجوية الكورية
السعر: 28000 دولار
مدة السفر: 16 ساعة
- من لوس أنجلوس إلى دبي على متن "طيران الإمارات"
السعر: 31000 دولار
مدة السفر: 16 ساعة
المصدر: برايم