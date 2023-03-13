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أغلى أسعار تذاكر الطيران في العالم

مال وأعمال

أغلى أسعار تذاكر الطيران في العالم
Globallookpress
صورة تعبيرية
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نشرت وكالة "برايم" تقريرا حول أغلى أسعار تذاكر الطيران في العالم.

وفيما يلي أغلى أسعار تذاكر الطيران في العالم:

- من لندن إلى لوس أنجلوس بواسطة شركة الطيران "فيرجن أتلانتيك"

السعر: 22000 دولار

مدة السفر: 11 ساعة

- من لندن إلى هونغ كونغ بواسطة شركة الطيران "كاثي باسيفيك"

السعر: 22000 دولار
مدة السفر: 12.5 ساعة

- من نيويورك إلى سيئول بواسطة الخطوط الجوية الكورية

السعر: 28000 دولار
مدة السفر: 16 ساعة

- من لوس أنجلوس إلى دبي على متن "طيران الإمارات"

السعر: 31000 دولار
مدة السفر: 16 ساعة

المصدر: برايم

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