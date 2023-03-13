بعد كلمة بايدن حول انهيار "سيليكون فالي".. كيف افتتحت الأسهم الأمريكية التداولات؟

تراجعت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، اليوم الاثنين، مع تركيز المستثمرين والمتعاملين في الأسواق على تداعيات أزمة بنك "إس في بي" وخطورتها على القطاع المصرفي.

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وفي مستهل التعاملات، انخفض المؤشر "داو جونز" بنسبة 0.8% إلى 31655 نقطة، فيما تراجع المؤشر "ناسداك" بنسبة 1.11% عند 11058.6 نقطة.

كذلك انخفض المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" الأوسع نطاقا بنسبة 1.45% إلى 3861.59 نقطة، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

وقبل ذلك أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، في كلمة اليوم، للأمريكيين أن جميع الودائع في البنوك الأمريكية متاحة لهم إذا لزم الأمر، مشددا على أنه سيتم طرد إدارة البنوك المفلسة.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن الموطنين في الولايات المتحدة يجب أن يكونوا واثقين من أمن واستقرار النظام المصرفي الأمريكي. وتعهد بأن دافعي الضرائب الأمريكيين لن يتكبدوا خسائر بسبب مشاكل البنوك المفلسة.

من جهتها أشارت عدة وسائل إعلام أمريكية، ومنها Pacific Western وFirst Republic، إلى أن الإفلاس يهدد عدة مؤسسات مالية أخرى في الولايات المتحدة.

المصدر: RT