بعد انهيار بنك "سيليكون فالي" الأمريكي.. رئيس كوريا الجنوبية يصدر تعليمات لحكومته

أصدر الرئيس الكوري الجنوبي، يون سيوك يول، تعليماته للحكومة اليوم الاثنين بالتحقق من تأثير انهيار بنك "سيليكون فالي" على الاقتصاد المحلي والأسواق المالية.

ووفقا للمتحدث الرئاسي لي دو-وون، فقد أعطى يون التعليمات خلال اجتماع أسبوعي مع كبار أمنائه، قائلا إن انهيار البنك الأمريكي تسبب في انتشار حالة عدم اليقين في الأسواق المالية.

ونقل لي عن الرئيس قوله "ندرس عن كثب، مع وزير المالية، سبب انهيار بنك وادي السليكون، وكيف يتطور الوضع، واستجابة السلطات الأمريكية، والتأثير على الأسواق المالية المحلية والاقتصاد الحقيقي".

يعد انهيار البنك المقرض لشركات التكنولوجيا الناشئة، هو الأكبر لأي بنك أمريكي منذ أزمة 2008 المالية، وأثار مخاوف من تداعيات محتملة في سوق رأس المال الاستثماري المحلي.

المصدر: "يونهاب"