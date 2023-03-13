قفزة في التصدير وانخفاض في الاستيراد.. بيانات عن تجارة روسيا الخارجية في 2022

أفادت بيانات للجمارك الروسية بأن حجم التصدير من روسيا في العام الماضي 2022 ارتفع بنسبة 19.9% مقابل انخفاض الاستيراد بنسبة 11.7%.

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وأشارت البيانات إلى أن حجم التصدير من روسيا في 2022 صعد بنسبة 19.9% إلى 591.5 مليار دولار، مقابل تراجع الاستيراد بنسبة 11.7% إلى 259 مليار دولار.

وزاد حجم التجارة الخارجية لروسيا بنسبة 8.1% في العام الماضي وبلغ 850.5 مليار دولار. وشملت بيانات الجمارك 71 نوعا من السلع والبضائع.

وبحسب البيانات ارتفع الفائض التجاري لروسيا إلى 332 مليار دولار في العام 2022 من 200 مليار دولار تم تسجيلها في العام 2021، وبذلك ارتفع المؤشر بمقدار 1.66 مرة.

المصدر: تاس