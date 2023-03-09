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بالأرقام.. انخفاض حصة العملات "السامة" في تجارة روسيا الخارجية

مال وأعمال

بالأرقام.. انخفاض حصة العملات
Globallookpress
صورة تعبيرية
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أكدت بيانات للبنك المركزي الروسي تراجع حصة العملات الغربية في عمليات سداد ثمن الصادرات الروسية، وقالت إن حصة هذه العملات وصلت إلى 48% بعد أن كانت قبل عام عند 87%.

وأشار المركزي الروسي إلى أن حصة الروبل في عمليات سداد الصادرات الروسية صعدت إلى 34% بعد أن كانت عند 12%، فيما تبلغ حصة العملة الصينية اليوان 16%.

ويصف الخبراء العملات الغربية بأنها "سامة" بالنسبة لروسيا، وحصة هذه العملات تراجعت إلى أقل من 50%.

وقررت روسيا منذ سنوات تقليص اعتمادها على العملات الغربية، وخاصة الدولار، في ظل سياسة العقوبات الغربية واستخدام الولايات المتحدة عملتها كأداة في العقوبات وصعود دين العام في أمريكا إلى مستوى قياسي.

المصدر: RT + نوفوستي

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