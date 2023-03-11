مصر تطرح أذون خزانة بقيمة 34 مليار جنيه

يطرح البنك المركزي المصري غدا الأحد أذون خزانة نيابة عن وزارة المالية بقيمة 34 مليار جنيه، ضمن خطة وضعتها الوزارة لتأمين احتياجاتها من السيولة المالية.

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ويتضمن الطرح الجديد بيع أذون خزانة بقيمة 34 مليار جنيه، مقسمة على آجلين، الأول تبلغ قيمته حوالي 13 مليار جنيه لآجل 91 يوما، فيما يبلغ قيمة الطرح الثاني 21 مليار جنيه لآجل 273 يوما.

وهذه ليست المرة الأولى التي تطرح فيها القاهرة أدوات الدين منذ بداية العام، حيث تظهر بيانات البنك المركزي ووزارة المالية المصرية، تنفيذ عطاءات عدة مختلفة الآجال والمبالغ المستهدفة.

أذون الخزانة هي نوع من أنواع السندات الحكومية، والتي تعد أداة دين – ويمكن القول ببساطة إنها وثيقة إثبات للدين وضمان لحقوق الدائن - تصدرها الحكومة لجمع الأموال من أجل دعم الإنفاق الحكومي وسداد الالتزامات.

ولمزيد من التحديد فإن الأذون هي ديون قصيرة الأجل، لا يزيد أجل استحقاقها على عام واحد.تقدم السندات الحكومية مدفوعات فائدة دورية تسمى مدفوعات القسيمة وتعادل هذه المدفوعات نسبة العائد المتفق عليه، أو ربما في بعض الحالات لا تقدم هذه الميزة لكن تباع بخصم على قيمتها الأصلية.

وغالبا ما تُعتبر السندات الحكومية الصادرة عن الحكومات الوطنية استثمارات منخفضة المخاطر لأن الحكومة المصدرة تدعمها.في مصر يبيع البنك المركزي أذون خزانة نيابة عن وزارة المالية، ليتم تداولها بين البنوك والمؤسسات المالية، التي تعد اللاعب الرئيسي في سوق أدوات الدين.

المصدر: RT