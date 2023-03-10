الحكومة المصرية تصدر بيانا بشأن البيض المثير للجدل

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، أن الأنباء المتداولة حول طرح الحكومة لمنتجات بديلة لبيض المائدة الطبيعي بالأسواق تحت مسمى "البيض البودرة"، لا أساس لها من الصحة.

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وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان له، اليوم، أنه بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نفت تلك الأنباء مؤكدة أنه لا صحة لطرح الحكومة لمنتجات بديلة لبيض المائدة الطبيعي بالأسواق تحت مسمى "البيض البودرة".

وأوضحت أن "البيض البودرة" المشار إليه متواجد بالأسواق منذ سنوات، وهو منتج مصنع له استخدامات في صناعات معينة ومحددة كصناعة المعجنات والحلويات نظرا لطول مدة صلاحيته، بينما لا يمكن اعتباره بديلا لكافة استخدامات البيض حيث أنه لا يمكن إعادته لأصله كبيض طبيعي واستخدامه في نفس استخدامات البيض، ويدخل فقط في الصناعات السابق ذكرها، مناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.

وكانت حالة كبيرة من الجدل قد أثيرت في مصر خلال الساعات الماضية، بعدما تداول عدد كبير من المواطنين منشورات تتحدث عن البيض البودرة بديل البيض العادي بعد ارتفاع سعره بشكل مبالغ فيه.

وقال الدكتور أحمد حسين عبد المجيد، أستاذ تغذية الدواجن بمعهد بحوث الإنتاج الحيواني في مركز البحوث الزراعية، إن هناك نوعا من البيض متواجد بكثرة منذ سنوات وهو البيض البودرة.

وأكد عبد المجيد، أن البيض البودرة، يستخدم منذ سنوات في الفنادق الكبرى، ومختلف الدول، ويتم استخدامه في صنع الحلويات، ويتميز بأنه أرخص من البيض العادي 4 مرات، فسعر الـ4 أكياس منه يوازي سعر بيضة واحدة، كما أنه يحتوي على جميع فيتامينات البيض العادي.

المصدر: RT