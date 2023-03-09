"الأسوأ تم تجاوزه".. "سبيربنك" يصدر تقريرا ماليا عن أداء 2022

أظهر تقرير مالي لمصرف "سبيربنك"، أنه خفض صافي أرباحه في العام الماضي 2022 بمقدار 4.6 مرة إلى 270.5 مليار روبل مقارنة بأرباح عند 1245.9 مليار روبل تم تحقيقها 2021.

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وأشارت المؤسسة الائتمانية في التقرير المالي إلى أن التقرير تم إعداده بموجب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

ولفت رئيس "سبيربنك" غيرمان غريف، إلى أن العام 2022 أصبح أصعب عام بالنسبة للبلاد والقطاع المصرفي، وقال: "لقد نفذنا خطة مكافحة أزمة، حيث قمنا بمراجعة أولوياتنا بشكل جذري، وأدخلنا إجراءات تقشف، وبعنا أصولنا الخارجية، وأسسنا جميع الاحتياطيات اللازمة لمحفظة القروض والأصول المجمدة".

وبلغ صافي نفقات "سبيربنك" لإنشاء مخصصات مخاطر الائتمان، بما في ذلك إعادة تقييم القروض، في العام 2022 حوالي 555 مليار روبل، وهو ما يقرب من 4 أضعاف مخصصات عام 2021 (141 مليار روبل).

وقال "سبيربنك" في التقرير المالي: "في النصف الأول من عام 2022، تم تأسيس جميع الاحتياطيات اللازمة فيما يتعلق بالمخاطر المحققة والمحتملة، وفي النصف الثاني من العام الماضي عادت الاحتياطيات وتكلفة المخاطر إلى المستوى الطبيعي".

كذلك لفت المصرف إلى أن صافي دخل الفوائد ارتفع في عام 2022 بنسبة 6.6% إلى 1.875 تريليون روبل.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، صرح الرئيس فلاديمير بوتين، في اجتماع حكومي مع رئيس "سبيربنك" غيرمان غريف، بأن استقرار "سبيربنك" يعد مؤشرا قويا، وإشارة جيدة للاقتصاد وعملاء البنك.

وأشار إلى أن "سبيربنك" قد اجتاز بنجاح الفترة الصعبة المرتبطة بالقيود (العقوبات) التي تم فرضها على روسيا مؤخرا، والآن استعاد "لياقته" بالكامل تقريبا.

المصدر: نوفوستي + إنترفاكس