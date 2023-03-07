بوتين: استقرار "سبيربنك" الروسي يعد مؤشرا جيدا للاقتصاد الوطني

صرح الرئيس فلاديمير بوتين، في اجتماع حكومي مع رئيس "سبيربنك" غيرمان غريف، بأن استقرار "سبيربنك" يعد مؤشرا قويا، وإشارة جيدة للاقتصاد وعملاء البنك.

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وقال الرئيس الروسي: "من المهم أن يدرك الاقتصاد وعملاء البنك أن "سبيربنك" يشعر بالاستقرار. هذه إشارة جيدة للاقتصاد بأكمله، ولعدد كبير من المواطنين الذين يتعاملون مع البنك".

وأشار إلى أن "سبيربنك" قد اجتاز بنجاح الفترة الصعبة المرتبطة بالقيود (العقوبات) التي تم فرضها على روسيا مؤخرا، والآن استعاد "لياقته" بالكامل تقريبا.

وأضاف: "يعمل "سبيربنك" بربح وبثبات وبإيقاع متزن ما يعد علامة من علامات استقرار نظامنا المالي. سبيربنك هو أحد الدعائم الأساسية لهذا النظام، وحقيقة أنه يعمل بثبات فهذا مؤشر جيد للغاية".

من جهته أكد غريف أن البنك مر "بفترة صعبة للغاية"، حيث تكبد خسائر كبيرة بسبب فقدانه معظم الأصول الأجنبية. ووفقا له فإن "سبيربنك" قام بتكوين احتياطيات لجميع الأصول المتعثرة وبدأ العمل كالمعتاد.

المصدر: إنترفاكس