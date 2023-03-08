رئيس الوزراء المصري: ستضيف الدولة 54 مليار جنيه لدعم الخبز ومساعدة المواطنين في هذه المرحلة الصعبة

أوضح رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن قيمة دعم الخبز الذي تتحمله الدولة يقدر بـ97 مليار جنيه، سيضاف إليها 54 مليارا أخرى بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية واستجابة لنبض الشارع

وخلال مؤتمر صحفي، قال مصطفى مدبولي إن الدولة تتحرك في ظل ظروف صعبة تدركها مصر، وإن هناك متابعة لنبض الشارع، ولحكومة تعي ما يتحمله المواطن، لافتا إلى أن الدولة تحاول مساعدة المواطنين في ظل هذه المرحلة الدقيقة، التي عبر عن أمله في انتهائها في أقرب وقت ممكن.

وتعليقا على مبادرة دعم القطاعين الزراعي والصناعي بتحديد سعر فائدة يبلغ 11%، ذكر مدبولي أنه تم الانتهاء من كل الإجراءات اللازمة لتفعيل هذه المبادرة.

ونوه بأن البنك المركزي أعلن بالفعل أمس الثلاثاء، بدء تفعيل هذه المبادرة التي وصفها بأنها مهمة جدا لقطاعي الصناعة والزراعة، موضحا أن الدولة حريصة ومستمرة في دعم القطاعات الإنتاجية وتفعيل وتعظيم ملف الحماية الاجتماعية.

المصدر: "الشروق" المصرية