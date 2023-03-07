الكرملين: لا نعترف بسقف السعر المحدد لنفطنا

أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، بأن روسيا لا تعترف بسقف سعر برميل النفط الذي حددته لها مجموعة السبع، مشيرا إلى موسكو تتبع مصالحها فيما يتعلق بالمسألة.

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وتعليقا على بيان أمريكي أفاد بأن السقف السعري الذي حددته مجموعة السبع الكبار "يعمل بشكل جيد"، قال بيسكوف للصحفيين: "اتخذنا بالطبع تدابيرنا الخاصة (ردا على السقف السعري). وبالطبع نحن لا نعترف بأي سقف نحن نعمل بطريقة لا تضر مصالحنا".

وأشار بيسكوف إلى أنه في الواقع لا يوجد سقف سعري وذلك بناء على مستوى أسعار السوق في الوقت الراهن، وقال: "حددت (دول مجموعة السبع) سقفا لكن من ناحية أخرى لا يبدو أنه يوجد سقف سعري وذلك انطلاقا من مستوى الأسعار الحالي".

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الطاقة الروسية، أن روسيا لا تنوي بيع النفط بأي سعر من أجل تحقيق حجم مبيعات، وجاء تعليق الوزارة بعد أن تم اتخاذ قرار بخفض إنتاج النفط الروسي بواقع 500 مليون برميل يوميا في مارس الجاري.

وفي ديسمبر 2022، فرض الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع سقف سعريا على برميل النفط الروسي، حيث حظر على شركات النقل والتأمين الأوروبية تقديم خدماتها إذا تم بيعه فوق مستوى 60 دولارا للبرميل.

واعتبارا من 5 فبراير 2023، تم فرض سقف سعري على إمدادات المنتجات النفطية من روسيا، حيث تم فرض سقف عند 100 دولارا للمنتجات النفطية التي تباع بعلاوة مثل الديزل، وعنج 45 دولارا للمنتجات التي تباع بخصم.

وردا على هذه الخطوات فرضت موسكو حظرا من 1 فبراير الجاري على بيع نفطها ومنتجاته التي تتقيد بالسقف السعري.

المصدر: نوفوستي