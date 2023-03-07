مصر تصدر 13 رخصة بـ7 مليارات دولار

قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار المصرية حسام هيبة، إن نحو 45 مستثمرا تقدموا للحصول على الرخصة الذهبية، وتم إصدار 13 رخصة حتى الآن بقيمة استثمارية تبلغ 7 مليارات دولار.

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وأضاف هيبة خلال تصريحات تلفزيونية، أن المشروعات تشمل 7 مشروعات في الصناعة و3 في الصحة و1 في الطاقة المتجددة و1 في اللوجستيات و1 في السياحة عبارة عن فندق في محافظة سوهاج، وتتضمن هذه المشروعات 6 مشروعات تمويل أجنبي، و4 مشروعات تمويل محلي، و3 مشروعات تمويل مصري- أجنبي مشترك.

وأوضح، أن الرخصة الذهبية تمنح في غضون 20 يوما فقط، وبمقتضاها يتم إنهاء كافة الإجراءات المطلوبة في أسرع وقت، لكن يجب على من يتقدم للحصول عليها أن يكون لديه أرض وشركة قائمة بالفعل للعمل الفوري بعد إصدارها.

وتابع، أنه في إطار التسهيل والتيسير على المستثمرين وافق مجلس الوزراء مؤخرًا على اعتماد مكاتب استشارية تقوم بالإشراف على المشروعات من الناحية البيئية والحماية المدنية والإنشاءات على أن تقدم هذه المكاتب تقاريرها إلى جهة الولاية ويتم بدء العمل مباشرة عقب الحصول على الرخصة؛ لضمان عمل المستثمر بكل أريحية بدون أي مشكلة.

وأشار هيبة، إلى أن الحكومة جادة في التخارج من بعض القطاعات وتنفيذ بنود وثيقة ملكية الدولة بشكل حرفي، مشددًا أن الحكومة لا ترغب في منافسة القطاع الخاص، بل أجبرت على ذلك بسبب ظروف السنوات الماضية، ويتم السعي الآن لتغيير ذلك.

المصدر: وسائل إعلام مصرية