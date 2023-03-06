مدير "شيفرون": التغيرات الهيكلية في سوق الغاز ستكون طويلة الأمد

صرح رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة "شيفرون" النفطية الأمريكية، مايكل ويرث، بأن التغيرات الهيكلية التي شهدتها سوق الغاز خلال العام الأخير، ستكون طويلة الأمد.

وقال ويرث خلال مؤتمر دولي للطاقة في مدينة هيوستن الأمريكية، يوم الاثنين، إن "التغيرات الهيكلية في أسواق الغاز تتسم بطابع طويل الأمد، برأيي".

وأعاد إلى الأذهان الهجوم على أنابيب "السيل الشمالي"، مشيرا إلى استحالة توريد الغاز عبرها، حتى إن كانت هناك رغبة في ذلك.

وأضاف: "لا أعتقد أن أوروبا تخطط للعودة إلى الاعتماد على الغاز الروسي".

وأكد ويرث أن "أسواق الغاز شهدت تغيرات في العالم كله. وستتنافس أوروبا مع آسيا على الغاز الطبيعي المسال. وتعتبر الولايات المتحدة مصدّرا كبيرا، وسيزداد دورها أكثر فأكثر".

واعتبر مدير "شيفرون"، أن ذلك سيتسبب بتغيرات في اتجاهات التجارة وآليات تحديد الأسعار.

المصدر: تاس