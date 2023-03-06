المكتب التمثيلي لمركز الأعمال الروسي الصيني: يجب اقتناص الفرصة والإسراع بدخول السوق الروسية

أشار المكتب التمثيلي لمركز الأعمال الروسي الصيني في شنغهاي، أنه يتعين على الشركات الصينية أن تفهم أن نافذة الفرصة التي ظهرت في روسيا بانسحاب الشركات الغربية لن تكون مفتوحة طويلا

وقالت لين يوشوان رئيسة المكتب التمثيلي أنه: "يتعين على الشركات الصينية أن تفهم أن نافذة الفرصة التي ظهرت في روسيا بعد خروج العديد من العلامات التجارية الغربية من السوق لن تكون مفتوحة لفترة طويلة".

وأوضحت: "لقد غادرت العلامات التجارية الغربية روسيا، وهذه أفضل فرصة للشركات الصينية، ولكن هذه النافذة، كما نقول دائما لشركاتنا، لن تفتح لفترة طويلة، وهذا يرجع إلى حقيقة أنه ليس هناك فقط الصين، ولكن أيضا دول أخرى، هناك تركيا والهند وغيرهما ".

وخلال رحلتها الأخيرة إلى روسيا، كانت لين يوشوان مقتنعة بمثال أحد مراكز التسوق التي أغلقت العديد من المتاجر ذات العلامات التجارية الغربية وقالت: "لاحظت أن أبوابهم كانت مغلقة بالفعل، لكن كان هناك شعور بأنهم لم يغادروا وأن رفوف البضائع باقية، كما لو كانوا ينتظرون اللحظة المناسبة".

وأكدت أنه: "لذلك، أعتقد أن هذا هو أفضل وقت لدخول الشركات الصينية إلى السوق الروسية، وهو ما سيظهر أيضا استعداد روسيا والصين للدعم المتبادل".

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المصدر: تاس