انخفاض أسعار النفط بعد صعودها إلى أعلى مستوى في أسابيع

انخفضت أسعار النفط، اليوم الجمعة، بعد أن كانت قد صعدت أمس في ظل حالة من التفاؤل حول الطلب على الخام من الصين، ورغم التراجع لا تزال الأسعار تتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية.

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وبحلول الساعة 12:51 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.23% إلى 77.98 دولار للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.29% إلى 84.50 دولار للبرميل.

وأمس ارتفعت أسعار النفط وسط حالة من التفاؤل بشأن الطلب الصيني، وأغلقت عقود الخام الأمريكي عند 78.16 دولار للبرميل وخام "برنت" عند 84.75 دولار للبرميل.

وخلال تعاملات الخميس صعدت عقود خام "برنت" إلى مستوى 85 دولارا للبرميل، وذلك لأول مرة من 16 فبراير 2023.

المصدر: RT + بلومبرغ