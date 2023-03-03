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انخفاض أسعار النفط بعد صعودها إلى أعلى مستوى في أسابيع

مال وأعمال

انخفاض أسعار النفط بعد صعودها إلى أعلى مستوى في أسابيع
Globallookpress
صورة تعبيرية
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انخفضت أسعار النفط، اليوم الجمعة، بعد أن كانت قد صعدت أمس في ظل حالة من التفاؤل حول الطلب على الخام من الصين، ورغم التراجع لا تزال الأسعار تتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية.

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العقود الآجلة لخام
العقود الآجلة لخام "برنت" تتجاوز 85 دولارا للبرميل لأول مرة منذ فبراير

وبحلول الساعة 12:51 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.23% إلى 77.98 دولار للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.29% إلى 84.50 دولار للبرميل.

وأمس ارتفعت أسعار النفط وسط حالة من التفاؤل بشأن الطلب الصيني، وأغلقت عقود الخام الأمريكي عند 78.16 دولار للبرميل وخام "برنت" عند 84.75 دولار للبرميل.

وخلال تعاملات الخميس صعدت عقود خام "برنت" إلى مستوى 85 دولارا للبرميل، وذلك لأول مرة من 16 فبراير 2023.

المصدر: RT + بلومبرغ

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