"فرختان لكل مواطن".. الحكومة المصرية تصدر بيانا بشأن الدجاج البرازيلي

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر، طرح الدواجن البرازيلية المجمدة في فروع الشركة بمحافظة الفيوم بسعر 65 جنيها للكيلو الواحد.

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من جانبه، قال مجدي حسين مدير عام الشركة المصرية لتجارة الجملة في محافظة الفيوم، إنه يتم طرح من 15 إلى 20 كرتونة فراخ برازيلية في 9 فروع تجزئة للشركة في الفيوم، ويتراوح وزن الفرخة الواحدة بين 1 كيلو و1300 جرام.

وأضاف حسين، أن هناك توافرا لجميع السلع الأساسية بالمنافذ من زيت وسكر وأرز، بالإضافة إلى توافر 32 صنفا من السلع المدعمة لصرفها على بطاقات الدعم.

وأوضح خلال جولة تفقدية على مخزن جملة السلام في محافظة الفيوم أن الشركة المصرية لتجارة الجملة لديها 15 فرع جملة و9 فروع تجزئة وهايبر في محافظة الفيوم.

وأردف حسين بأن الربط السلعي للمحافظة يصل إلى 141 مليون جنيه مقسمة إلى 105 ملايين جنيه سلع تموينية بالإضافة إلى المنحة الاستثنائية بقيمة 36 مليون جنيه.

وكشف أن محافظة الفيوم بها 2 مليون و300 ألف مواطن مقيد على 870 ألف بطاقة تموينية، و1500 بقال تمويني، كما أن إجمالي كميات الأرز التي يتم ضخها في المحافظة من 800 إلى 900 طن في المحافظة.

وأشار إلى أن هناك كميات كبيرة من الزيت بالمخازن تكفي حتى بعد شهر رمضان، مؤكدًا استمرار صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات التموينية بالإضافة إلى استعاضات التموين لكل بقال تموين حسب استعاضته.

وقال حسين إنه يتم توفير كوبونات سلعية من 50 إلى 200 جنيه يتم توزيعها للفئات الأكثر احتياجا من خلال حصول القادرين ماديًا على شرائها وتوزيعها على الأكثر احتياجا.

من جهته أوضح علي حسن مدير عام الرقابة بمديرية تموين الفيوم أنه تم تحديد عدد فرختين فقط لكل مواطن، وذلك لإتاحة أكبر قدر ممكن من الفراخ البرازيلية للمواطنين.

المصدر: وسائل إعلام مصرية