السعودية تفتتح مصنعا جديدا في مصر

افتتحت الشركة العربية للتجارة والتصنيع وخدمات النقل السعودية مصنعا للحافلات والمركبات المختلفة في مصر بالتعاون مع شركة كينغ لونغ الصينية.

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تم افتتاح المصنع الجديد على مساحة 164 ألف متر مربع باستثمارات تبلغ قيمتها مليار جنية وبنسبة مكون محلي 60% وبطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 500 حافلة في السنة الأولى ويوفر المشروع أكثر من 12 ألف فرصة عمل ويستهدف التصدير إلى دول مجلس التعاون الخليجي ودول شمال افريقيا.

وشهد الافتتاح توقيع ثلاثة بروتوكولات تعاون، حيث تم توقيع البروتوكول الأول بين الشركة العربية للتجارة والتصنيع وخدمات النقل ATM Misr وشركة كينغ لونغ الصينية لاستكمال الشراكة الفنية والتقنية بين الشركتين، في حين تم توقيع البروتوكول الثاني بين شركة كينغ لونغ وشركة التجارة الوطنية NTC لعقد شراكة استراتيجية لاستكمال تمثيل كينغ لونغ في المملكة العربية السعودية. وأخيراً جاء البروتوكول الثالث بين شركة ATM Misr وشركة NTC لتوريد 51 حافلة لـNTC، والتي بدورها ستقوم بتوريدها لشركة المدينة المنورة لنقل الحجاج والمعتمرين.

المصدر: RT