مصر تعلن سعيها لإنشاء صندوق استثمار مع قطر.. وتوقيع 3 اتفاقيات

قالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، إن مصر تسعى لإنشاء صندوق استثمار مشترك مع قطر لجذب الاستثمارات التي تخطط قطر لضخها في مصر.

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وتتطلع قطر إلى زيادة استثماراتها في مصر، وفق بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري، وذلك عقب توقيع البلدين اتفاقية لإلغاء الازدواج الضريبي تهدف إلى تعزيز الاستثمارات من الدولة الخليجية الغنية بالغاز في مصر، في وقت تسعى فيه الحكومة المصرية إلى جذب الأموال الأجنبية للمساعدة على إنعاش اقتصادها.

ويأتي إنشاء الصندوق القطري للاستثمار، على غرار إطلاق الشركة السعودية المصرية للاستثمار، والتي أطلقها صندوق الاستثمارات العامة السعودي في أغسطس 2022، بهدف الاستثمار في عدد من القطاعات في مصر، إذ تعد أحد أهم الأسواق الاقتصادية الاستراتيجية في قارة إفريقيا.

من جانبه، التقى رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بالعاصمة القطرية الدوحة، أعضاء مجلس إدارة غرفة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين، مشيرا إلى أن مصر تصدت لمشكلة مهمة كانت تواجه المستثمر وهي تعدد جهات المسئولية، وكانت تتسبب في استغراق وقت طويل لاستخراج الموافقات المختلفة، لافتاً الى أن قانون الاستثمار أقر آلية "الرخصة الذهبية" التي يتم استصدارها من رئيس الوزراء وتمنح الموافقة مرة واحدة، لتَجُب أية موافقات أخرى، مؤكداً أنه يتم الإقرار من خلال لجنة يترأسها رئيس الوزراء، ولا تتجاوز فترة إصدار الرخصة 20 يوم عمل.

كما تم توقيع 3 مذكرات تفاهم مع عدد من الشركات القطرية لدعم وتعزيز أوجه الشراكة مع القطاع الخاص في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية.

المصدر: RT