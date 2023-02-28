بيسكوف يقيم ثقة العالم بالدولار

صرح الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن روسيا مستعدة من الناحية النظرية لإطلاق اتفاقية جديدة لتحل مكان الاتفاقية التي جعلت من الدولار عملة رئيسية بالعالم، لكن الخطوة بحاجة لوقت.

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وقال بيسكوف، في مقابلة مع صحيفة "إزفيستيا" الروسية نشرت اليوم الثلاثاء: "أعتقد من الناحية النظرية أن روسيا مستعدة للقيام بذلك. نحن بحاجة إلى وقت. عملية التخلص من الدولار جارية الآن".

وأشار إلى أن الجهة المصدرة (الولايات المتحدة) للدولار بدأت تقوض الثقة بالعملة بصفتها العملة الاحتياطية الرئيسية ما ساهم في زيادة الاعتماد على العملات الوطنية للدول في لسداد المدفوعات.

وأعرب بيسكوف عن ثقته في أن عملية التخلص من العملة الأمريكية لا رجوع عنها، وقال الناطق باسم الكرملين: "إذا اهتزت الثقة بالعملة الاحتياطية مرة فلن تتمكن من الاحتفاظ بها".

وفي ظل سياسة العقوبات التي تتبعها الولايات المتحدة ضد روسيا قررت موسكو الابتعاد عن الدولار وزيادة الاعتماد على العملات الوطنية في تعاملاتها التجارية الدولية.

المصدر: إزفيستيا