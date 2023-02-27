الأردن: 4.4 مليار دولار قيمة المساعدات الخارجية العام الماضي

أعلنت الحكومة الأردنية أن قيمة المساعدات الخارجية الكلية للأردن من منح وقروض ميسرة بلغت حوالي 4.4 مليار دولار، خلال العام الماضي.

وأوضحت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، في تقرير المساعدات الخارجية الذي أصدرته اليوم الاثنين، أن تلك المساعدات توزعت على: المنح الاعتيادية بقيمة 1.66 مليار دولار، منها منح لدعم الموازنة العامة بقيمة 1.12 مليار دولار، والباقي لتنفيذ مشاريع تنموية على المستوى الوطني.

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وبلغ حجم المنح الإضافية الموجهة لدعم خطة الاستجابة للأزمة السورية حوالي 760 مليون دولار خلال هذا العام، وقالت الوزارة إنها تشكل ما نسبته 33.4 في المئة، من حجم التمويل المطلوب لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية.

كما بلغ حجم القروض الميسرة المتعاقد عليها نحو ملياري دولار، منها 1.47 مليار دولار لدعم الموازنة العامة أو دعم قطاعي من خلال الموازنة العامة، والمبلغ المتبقي لتنفيذ مشاريع تنموية من خلال الوزارات القطاعية المعنية.

وقالت الوزارة إن تلك المساعدات تأتي نتيجة جهود الملك عبد الله الثاني "مع الدول والجهات الشقيقة والصديقة ولدعم الإصلاحات التي ينفذها الأردن"، إلى جانب "تفهم الجهات الدولية والمانحة للاحتياجات التنموية الملحة للأردن ولحجم التحديات والأعباء التي يواجهها في القطاعات المختلفة"، إضافة إلى "الآثار المستمرة لاستضافة اللاجئين السوريين، ومتطلبات تقديم وتحسين الخدمات في القطاعات الأساسية". حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن التقرير.

المصدر: "بترا"