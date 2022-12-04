الحكومة الأردنية ستقترض 2.3 مليار دينار العام المقبل

قال الأمين العام لوزارة المالية الأردنية عبد الحكيم الشبلي، إن الحكومة تنوي اقتراض 2.3 مليار دينار العام المقبل، منها 900 مليون دينار من الخارج.

وأضاف الشبلي في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية، (بترا) أن حجم الدين الداخلي يبلغ بالسندات 6.7 مليار دينار، ومن المقرر إطفاء 4.4 مليار منها العام المقبل.

وقال الشبلي، إن حجم النقود الجديدة في موازنة التمويل سيكون 2.3 مليار دينار موزعة على عجز الموازنة (1.9 مليار دينار)، وتمويل عجز سلطة المياه بواقع 350 مليون دينار.

وحول الحسابات الختامية لعام 2022، بين الشبلي أنه سيجري رفعها بشكل نهائي إلى الحكومة وفق مدتها الدستورية.

وفيما يخص حجم الديون التي ترجع إلى صندوق الضمان الاجتماعي، أشار إلى أنها بلغت 7.7 مليار دينار، ويجري سدادها بوقتها الطبيعي المحدد وأن استثنائها من إجمالي الدين العام جاء لمقاربة الأردن مع الدول الأخرى التي تستخدم ذات المعيار إحصائيا، مؤكدا الالتزام بسداد جميع المتأخرات التي تعود على الحكومة المركزية.

(الدينار الأردني = 1.4 دولار)

المصدر: "بترا"