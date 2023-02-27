الكرملين: الغرب يواجه عجزا في اختيار الأهداف للعقوبات

انتقد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف سياسة العقوبات ضد روسيا، وقال إن الغرب يواجه عجز معينا في اختيار الأهداف لفرض العقوبات، في إشارة إلى أن الغرب استنفد العقوبات.

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وأشار المتحدث باسم الكرملين إلى أن العقوبات العقوبات الغربية ضد روسيا ستستمر، وقال للصحفيين اليوم الاثنين: "يمكن أن نرى أن لدى الغرب عجزا معينا في اختيار الأهداف للعقوبات، وهذا يفسر الإدراج غير المنطقي لبعض الأشخاص أو الكيانات القانونية في القائمة، ولكن من الواضح أن هذا النشاط سيستمر (العقوبات) وكيانات قانونية جديدة وأفراد سيتم إدراجهم بشكل سخيف في القوائم".

وجاء تصريح بيسكوف ردا على سؤال حول ما إذا تم استنفاد العقوبات ضد موسكو و إذا ما كانت العقوبات لا تزال تسبب مشاكل للجانب الروسي.

وفي وقت سابق فرض الاتحاد الأوروبي الحزمة العاشرة من عقوباته على روسيا، والتي طالت صندوق الرفاه الوطني الروسي ووسائل إعلام روسية، ومنها RT العربية، حيث تم حظر بثها في دول الاتحاد وتوزيع محتوى وكالة "سبوتنيك" باللغة العربية.

من جهتها أكدت روسيا مرارا أنها ستتعامل مع ضغط العقوبات التي بدأ الغرب بفرضها منذ عدة سنوات، مشددة على فشل سياسة احتواء روسيا، وقالت موسكو إن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بأن العقوبات ضدها فشلت فشلا ذريعا.

المصدر: نوفوستي