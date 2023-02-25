"بيلد": رغم العقوبات روسيا أصبحت أكبر مصدر للفحم إلى ألمانيا

أفادت صحيفة "بيلد"، بأنه على الرغم من العقوبات والقيود المفروضة ضد روسيا، فإنها أصبحت المصدر الرئيسي للفحم إلى ألمانيا في عام 2022 الماضي.

ونقلت الصحيفة عن معطيات ومعلومات اتحاد مستوردي الفحم الألماني، أن الشركات الألمانية قامت في عام 2022 الماضي باستيراد 13 مليون طن من الفحم من روسيا.

ووفقا لهذه المعطيات، تراجع هذا المؤشر بنسبة 37% بالمقارنة مع عام 2021.

ويشار إلى أن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، فرضا في 10 أغسطس، حظرا على استيراد الفحم وبعض البضائع الأخرى من روسيا.

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وفي 21 سبتمبر الماضي، قامت المفوضية الأوروبية بمراجعة هذه القاعدة، مما يسمح بتسليم وتمويل وتأمين الفحم الروسي من أجل ضمان الطاقة والأمن الغذائي العالمي.

ورغم أنه لا يزال ممنوعا على دول الاتحاد الأوروبي شراء الفحم الروسي مباشرة، لكن بات بمقدورها استجراره من دول ثالثة.

المصدر: وكالات