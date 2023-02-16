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بولندا.. قفزة هائلة في أسعار الفحم

مال وأعمال

بولندا.. قفزة هائلة في أسعار الفحم
Globallookpress
صورة تعبيرية
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تضاعفت أسعار فحم التدفئة في بولندا بنحو ثلاث مرات في العام 2022، بحسب تقرير جريدة Money.pl. والسبب وراء هذه القفزة الحظر الكامل على استيراد الفحم من روسيا، الذي فرضته وارسو.

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وأشارت إلى أن إنتاج الفحم في بولندا على الرغم من تصريحات السياسيين البولنديين بشأن زيادته يتراجع مرة أخرى وسط ارتفاع الواردات، وتقول الجريدة إن الطلب لم يتكيف بعد مع العرض الجديد في بولندا.

وبلغ مؤشر أسعار الفحم البولندي للطاقة في ديسمبر من العام الماضي 535.13 زلوتي بولندي للطن وبالمقارنة مع ديسمبر 2021 ارتفع السعر بنسبة 100%، فيما بلغ مؤشر أسعار الفحم للتدفئة في ديسمبر 2022 مستوى 1193.24 زلوتي بولندي للطن بزيادة 200% عن مستواه في ديسمبر 2021.

وفي أبريل الماضي، حظرت بولندا بشكل كامل استيراد الفحم من روسيا مما أثر بشكل كبير على توفره وسعره.

المصدر: نوفوستي

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