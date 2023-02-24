اختتام معرض أبوظبي للصناعات الحربية بصفقات تفوق الـ6 مليارات دولار

اختتم معرض أبوظبي للصناعات الحربية الذي استمر لـ4 أيام بإبرام 55 صفقة محلية ودولية بين دولة الإمارات والشركات العارضة لمنتجاتها الحربية من أوروبا وآسيا.

وأفاد مراسل RT بأن قيمة هذه الصفقات وصلت إلى 23.34 مليار درهم (أكثر من 6.354 مليار دولار أمريكي) أي بزيادة تقدر بنسبة 12% مقارنة بالعام الماضي.

وانعقدت فعاليات الدورة السادسة عشرة لمعرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023" والدورة السابعة لمعرض الدفاع البحري "نافدكس 2023" في الفترة من 20 إلى 24 فبراير.

ويعد معرض "آيدكس" أحد أهم المعارض على مستوى العالم، وأكبرها على مستوى المنطقة، وشارك فيه أكثر من 1350 شركة محلية وعالمية من 65 دولة حول العالم. وشارك فيه 9 دول جديدة للمرة الأولى، وهي كل من: اوزبكستان، إيرلندا، نيجيريا، مونتينيغرو، ليتوانيا، الكويت، بنغلاديش، كولومبيا بالإضافة إلى موناكو.

وشاركت روسيا متمثلة بشركة "روس أوبورون إكسبورت"، التي تدير صادرات الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية، بفعالية بالمعرض الدفاعي، حيث ستعرض الشركة 200 نموذج لأسلحة روسية بالمعرض.

المصدر: RT