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الزيت الروسي الصحي يغزو الأسواق المصرية بسعر مغر

مال وأعمال

الزيت الروسي الصحي يغزو الأسواق المصرية بسعر مغر
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تعمل مصر على فتح أسواق جديدة داخل السوق المحلية، ويأتي في مقدمة ذلك منتج الزيت، حيث استقبلت السلاسل التجارية زيت عباد الشمس الروسي ألتيرو والذي يباع للمستهلك بسعر 58 جنيها.

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وقال مدير المعرض الدائم للمواد الغذائية الروسية في مصر، عمرو البلتاجي في تصريحات لـRT، إن زيت "ألتيرو" الروسي من أنقى أنواع زيوت عباد الشمس التي تنتج في روسيا، وسعره مغر مقابل الزيوت الأخرى الغير ملائمة لصحة المصريين، ويحارب الغلاء فيما يخص انتشار أنواع من الزيوت غالية الثمن بجودة غير ملائمة.

وأوضح البلتاجي أن هذا الزيت تنتجه شركة تدعى "أفكو" في روسيا، وهي شهيرة في مجال عدد كبير من أنواع الزيوت، والأنواع الأكثر شيوعا هي عباد الشمس والذرة، التي نستخدمها في أغلب الأحيان.

وأشار البلتاجي إلى أن تفعيل استخدام الروبل والجنيه بين موسكو والقاهرة في التجارة سيسهل عملية استيراد العديد من المنتجات الروسية الصحية للمواطن المصري، وسيعمل على تخفيض أسعار المواد الغذائية خصوصا أن الشركات المصنعة هي من ترغب في التجارة مع مصر مباشرة دون وسطاء.

المصدر: RT

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