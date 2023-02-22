انخفاض أسعار النفط والخام الأمريكي يتراجع للجلسة السادسة على التوالي

تراجعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الأربعاء، وسط مخاوف من تراجع الطلب على الذهب الأسود، وبذلك يكون الخام الأمريكي قد تراجع للجلسة السادسة على التوالي.

وبحلول الساعة 10:28 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.42% إلى 76.04 دولار للبرميل.

فيما انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.37% إلى 82.74 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

المصدر: RT + بلومبرغ