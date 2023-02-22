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انخفاض أسعار النفط والخام الأمريكي يتراجع للجلسة السادسة على التوالي

مال وأعمال

انخفاض أسعار النفط والخام الأمريكي يتراجع للجلسة السادسة على التوالي
Globallookpress
صورة تعبيرية
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تراجعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الأربعاء، وسط مخاوف من تراجع الطلب على الذهب الأسود، وبذلك يكون الخام الأمريكي قد تراجع للجلسة السادسة على التوالي.

وبحلول الساعة 10:28 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.42% إلى 76.04 دولار للبرميل.

فيما انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.37% إلى 82.74 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

المصدر: RT + بلومبرغ

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