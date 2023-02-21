السعودية تضع مليار دولار وديعة بحساب البنك المركزي اليمني

وقعت السعودية اتفاقية وديعة مع البنك المركزي اليمني بمبلغ مليار دولار، وتم إيداعه بالكامل لدى حساب البنك، تنفيذا لتوجيهات الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.



وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأن هذا الدعم يأتي امتدادا لحرص حكومة المملكة، ودعمها المتواصل في مساندة الأشقاء بالجمهورية اليمنية تنمويا واقتصاديا، كما يأتي هذا الدعم تأكيدا من المملكة على وقوفها الدائم مع اليمن حكومةً وشعبا، ومساعدتها للنهوض بواجباتها في سبيل استعادة أمن واستقرار اليمن الشقيق.

وأوضحت أنه من المأمول أن تسهم هذه الوديعة في تعزيز القدرات في مجال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي للجمهورية اليمنية مع صندوق النقد العربي كجهة فنية، ويهدف البرنامج لوضع خارطة طريق واضحة، ورؤية تهتم بالإنسان اليمني أولاً وتلامس احتياجاته، بالإضافة إلى تعزيز جهود بناء احتياطيات لدى البنك المركزي اليمني لتمكينه من تعزيز الاستقرار الاقتصادي.

المصدر: "واس"