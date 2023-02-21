الحكم بإعدام مصري قتل زوجته طعنا جراء خلافات مالية

حكمت محكمة مصرية بإعدام مواطن مصري متهم بقتل زوجته، بعد ورود رأي مفتي الديار في إعدامه، بسبب خلافات مالية بينهما في منطقة الزاوية الحمراء.

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وخضع المتهم إلى جلسة تحقيق مكثّفة من قبل النيابة العامة، اعترف فيها تفصيليا بارتكابه لواقعة قتل زوجته المجني عليها بعد حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت إلى تطاول بالأيدي، وعلى إثرها تعدى عليها بالضرب، مسددا لها عدة طعنات نافذة بمناطق متفرقة من الجسد، أودت بحياتها.

البداية كانت بورود إشارة من أحد المستشفيات إلى قسم شرطة الزاوية الحمراء، تفيد بوصول ربة منزل بها طعنات متفرقة في أنحاء جسدها "الرقبة والصدر والبطن"، ما أودى بحياتها أثناء محاولة إسعافها.

وبسؤال عدد من الشهود تبين أن زوج المجني عليها هو وراء قتلها، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وألقت القبض على المتهم الذي اعترف تفصيليا بارتكاب جريمته بسبب وقوع مشادة كلامية بينهما تطورت إلى تطاول بالأيدي بسبب خلافات مالية.

وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، ونُسبت للمتهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، وإحالته إلى محكمة جنايات شمال القاهرة، والتي أصدرت قرارها بإحالة أوراقه للمفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

المصدر: الوطن